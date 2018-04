Racalmuto, la proposta: “Intitoliamo la villetta comunale a Bob Morrow”

“Intitoliamo la villetta comunale a Bob Morrow”, ossia al sindaco di Hamilton dal 1982 al 2000, a colui che iniziò il gemellaggio – era l' 11 luglio del 1986 – con Racalmuto. A formalizzare la proposta di intitolazione, all’amministrazione comunale, sono stati i consiglieri comunali Salvatore Maniglia e Maria Morgante e l’esponente politico Calogero Conte.

“Fu un grande politico, uomo di cultura, molto vicino alla comunità racalmutese ad Hamilton, promosse il gemellaggio fra Racalmuto ed Hamilton nel 1986, rinnovato nel 2016 – hanno scritto i proponenti - . Ha saputo riconoscere il ruolo sociale dei nostri concittadini di Hamilton che, grazie al loro lavoro e al loro ingegno, hanno contribuito a far crescere la città. Ha mantenuto sempre vivi e costanti i rapporti tra Racalmuto ed Hamilton, convinto assertore che la società moderna non può fare a meno di valori come la solidarietà e la multietnicità”.