Impegnata nella prevenzione contro il cancro, è morta la donna coraggio

E' stata esempio di forza, coraggio, determinazione e dignità. Impegnata nel sociale, praticamente fino alla fine dei suoi giorni, ha animato le associazioni di Racalmuto che si spendono in favore dei bambini. Ma ha avuto anche, soprattutto, la determinazione di raccontare pubblicamente - in incontri e interviste televisive - cosa significhi combattere una guerra contro il cancro. Racalmuto, ma non soltanto, oggi si è risvegliata sotto choc. Il cuore di Tiziana Passalacqua, 44 anni, ha smesso di battere.

Tiziana, parlando pubblicamente della sua malattia, ha voluto, nel corso degli anni, seminare la voglia di combattere, l'ottimismo quale arma per essere presenti nella battaglia. Il suo sorriso, le sue parole hanno, di fatto, sempre dato coraggio e speranza a chi è malato. E' stata anche - soprattutto - la voce della prevenzione. "Non è vergogna - diceva - . Parlatene, sottoponetevi ai controlli periodici".

Tiziana Passalacqua, parrucchiera professionista, mamma di due bambini, amata da Racalmuto e dintorni, non mostrava la sofferenza. Nei suoi occhi, nella sua voce, nel suo comportamento era chiara, inequivocabile, la voglia di vivere. Parlava dei suoi medici di Caltanissetta, definendoli "angeli". Tiziana, nel corso degli ultimi anni, era diventata, suo malgrado, il simbolo - autentico - del coraggio. E per lei, in tanti, nel corso degli ultimi mesi, hanno pregato, sperato e fatto il tifo.

I funerali della donna coraggio, di colei che è stata definita da tutti "una guerriera", si terranno domani, alle 16, alla chiesa Madre di Racalmuto.