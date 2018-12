"Trovato in possesso di un revolver di fabbricazione estera", arrestato un meccanico

E' stato trovato in possesso di una pistola calibro 38, di fabbricazione estera, e di 48 cartucce dello stesso calibro. E' per l'ipotesi di reato di illegale detenzione di arma da fuoco che un meccanico racalmutese di 54 anni è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della stazione di Racalmuto.

I militari di Racalmuto - coordinati dal comando compagnia di Canicattì - hanno effettuato il controllo in un'abitazione disabitata, nella disponibilità però dell'indagato. Ed è proprio durante questo controllo-perquisizione che il revolver di fabbricazione estera è saltato fuori. Così come sono state ritrovate le cartucce. L'arma è stata sequestrata e verrà, come procedura impone in casi del genere, inviata al Ris di Messina. Gli specialisti dell'Arma dei carabinieri dovranno analizzarla e stabilire se eventualmente o meno sia stata utilizzata e, se dal caso, quando e dove.

Il cinquantaquattrenne, un incensurato, è stato - su disposizione del sostituto procuratore, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, - posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.