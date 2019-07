Dopo i roghi Maniglia dice basta: "Via ad un piano contro i piromani"

L'amministrazione comunale di Racalmuto in campo per contrastare i piromani. Il sindaco Vincenzo Maniglia, dopo il rogo che ha danneggiato il boschetto di Piano Corsa, ha infatti annunciato di voler contattare i dirigenti del corpo forestale per "fissare un appuntamento e valutare diverse ipotesi e azioni al fine di scongiurare il verificare ed il ripetersi dei roghi".

Il primo cittadino, tuttavia, aggiunge che è "con molta amarezza che però registro una cadenza quasi programmata degli incendi che negli ultimi anni hanno quasi distrutto il nostro polmone verde. Qualora si verificasse l’ipotesi dolosa dell’incendio - continua Maniglia -, ci auguriamo che i responsabili vengano consegnati alla giustizia perché è inconcepibile che l’uomo possa distruggere l’ambiente in cui vive per ragioni criminali, non curandosi del fatto che con il suo gesto priva la comunità di un patrimonio naturale così bello e necessario alla vita".