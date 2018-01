Pensionato scomparso da giorni, ricerche in corso con una task force di oltre 50 persone

Oltre 50 persone - fra carabinieri, vigili del fuoco, componenti della Protezione civile e impiegati comunali - stanno rastrellando le zone di campagna di Racalmuto. Davanti a loro anche le unità cinofile. Il centro operativo di raccolta dei soccorritori è stato allestito nel piazzale della stazione ferroviaria del paese. Tutta l'area dove Giuseppe - "Peppe" - Alaimo era solito passeggiare - fino a qualche tempo fa in compagnia del suo inseparabile cane, poi morto - viene setacciata metro per metro.

I carabinieri della stazione di Racalmuto sono tornati a sentire non soltanto i vicini di casa del pensionato, ma quanti lo sconoscevano. E' stata fatta anche qualche domanda al sindaco del paese visto Peppe Alaimo era solito stare seduto al belvedere. Non è escluso che possano anche essere acquisite le registrazioni del sistema di video sorveglianza. C'è però un dettaglio che non è indifferente: non c'è certezza di quando il sessantaduenne, molto conosciuto a Racalmuto, sia scomparso.

La denuncia è stata formalizzata venerdì, ma non si sa - con precisione - da quanto tempo l'uomo manchi.

Ad un certo punto, durante la mattinata, a Racalmuto si era anche sparsa la voce che il sessantaduenne - una persona perbene che non ha mai dato problemi a nessuno - era stato ritrovato cadavere nella zona della stazione. Notizia categoricamente smentita dai carabinieri che continuano, assieme a tutti gli altri soccorritori, allargandole a macchia d'olio, le ricerche.