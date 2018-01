Omaggio a Sciascia, Sgarbi visita la miniera dei "carusi" di Regalpetra

L'assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi e l'assessore al Turismo Sandro Pappalardo stanno visitando la miniera di sale dell'Italkali dove i "carusi" di Regalpetra lavoravano.

E' la prima tappa della visita a Racalmuto per rendere e per visitare i luoghi della "Strada degli scrittori". Assieme a Sgarbi e Pappalardo, anche gli assessori alle Attività produttive Mimmo Turano e alla Famiglia Mariella Ippolito. Secondo il programma, Sgarbi - accompagnato dal sindaco Emilio Messana e dal vice presidente dell'Ars, Roberto Di Mauro, - si sposterà poi al cimitero di Racalmuto per una breve cerimonia durante la quale verrà deposta una corona di fiori sulla tomba dello scrittore.

