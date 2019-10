Il ministro Provenzano a Racalmuto: visita privata alla casa Sciascia

Visita privata alla casa di Leonardo Sciascia, in largo Monte a Racalmuto, del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Luciano Calogero Provenzano. Appena ieri, il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e il presidente del consiglio comunale Sergio Pagliaro avevano incontrato il ministro del Governo Conte bis a Montedoro. Un incontro per parlare di sviluppo e fondazione Sciascia. Stamani, assieme allo stesso sindaco e al proprietario della casa Sciascia: Pippo Di Falco e ad Ignazio Marchese, la visita nell'abitazione delle zie dello scrittore racalmutese, quella stessa residenza dove iniziò a scrivere.

Il ministro Peppe Provenzano dovrebbe tornare, in maniera ufficiale, a Racalmuto in occasione del convegno che si terrà - in occasione del trentennale della morte di Sciascia - il 20 novembre.