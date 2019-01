"Chiede lavoro e minaccia una commerciante", arrestato 45enne tunisino

Chiedeva lavoro. Chiedeva di potersi occupare del volantinaggio. E' in mezzo alla strada, nel centro di Racalmuto, che la discussione fra un uomo e una donna è degenerata e il 45enne si è spinto a minacciare, e anche pesantemente, la cinquantenne commerciante. Alcuni passanti, accorgendosi che la situazione poteva degenerare da un momento all'altro, hanno chiamato il 112. In via Sacerdote Romano, sono accorsi i carabinieri della stazione cittadina. I due militari hanno cercato inizialmente di comprendere i fatti e di riportare la situazione alla calma ma, il tunisino si è subito scagliato contro di loro.

I due carabinieri, con non poche difficoltà, hanno bloccato l’individuo: G. A. di 45 anni. Il tunisino è stato arrestato, in flagranza di reato, per le ipotesi di reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei successivi accertamenti, è emerso, verosimilmente, che lo straniero aveva minacciato la commerciante. Eventuali ulteriori ipotesi di reato (le minacce aggravate ndr.), saranno ora al vaglio della Procura della Repubblica di Agrigento.

Il 45enne è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. I due militari, al termine dell’intervento, non hanno riportato conseguenze ed anche la commerciante, fortunatamente, se l’è cavata solo con un brutto spavento.