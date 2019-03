Niente più buche e dissesti, aggiudicate le gare per sistemare le strade

Le due gare d’appalto sono state aggiudicate in maniera definitiva. La viabilità interna al centro abitato ed esterna, ad un mese dalla scadenza del mandato amministrativo, si avvia ad essere recuperata. Della manutenzione delle strade esterne si occuperà la “Essequattro Costruzioni” di Favara per 37.461 euro; mentre alle strade interne al centro abitato ci penserà “Aris” con sede a Favara per importo contrattuale 51.472 euro.

Il Comune di Racalmuto, il responsabile dell’Utc Accursio Vinti in maniera particolare, aveva predisposto – negli scorsi mesi - l’impegno di spesa di 105.418 euro per la manutenzione straordinaria delle strade interne del centro abitato e l’impegno di 80.778 euro per i lavori a quelle esterne.