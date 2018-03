Il teatro "Regina Margherita" torna ad essere un cantiere: verso la riapertura

Il teatro “Regina Margherita” è tornato ad essere un cantiere. Sono iniziati i lavori per ottenere il certificato di prevenzione degli incendi: il trattamento della parti strutturali con la vernice resistente al fuoco e l’installazione degli evacuatori di fumo che dovranno essere innalzati con una gru e collocati sul tetto. Interventi decisivi per poter ottenere l’agibilità per i pubblici spettacoli e, dunque, per far riaprire il teatro tanto caro a Leonardo Sciascia.

Le superfici saranno ripulite e sarà necessario procedere con 3 distinti materiali: prima sarà passato il fissante per isolare i punti di contatto delle travi in acciaio con le travi in legno, poi la vernice per il legno e infine quella per l'acciaio. Dopo un lungo e difficoltoso lavoro di studio che ha coinvolto i vigili del fuoco, la Soprintendenza, l’ormai ex prefetto Nicola Diomede, insieme all'Utc e i consulenti Andrea Montana e Alessia Mirabelli, sono state individuate le soluzioni tecniche per poter ottenere la certificazione per la prevenzione incendi. Verosimilmente entro aprile gli interventi previsti dovrebbero essere completati. Il Comune potrà, poi, appunto, presentare la “Scia” e ottenere il via libera all'apertura del teatro.