Niente più traffico in tilt: è pronto il nuovo parcheggio vicino alla scuola

Posteggiare fra via Filippo Villa e contrada Provvidenza, in concomitanza con l’orario di ingresso e uscita dagli istituti scolastici “Generale Macaluso” e Ipia “Fermi”, non sarà più un inferno. Il parcheggio della scuola elementare “Macaluso”, definito anche come “parcheggio dell’anfiteatro Messana”, è stato completato. Fra qualche settimana, non appena riapriranno i cancelli delle scuole, “i genitori potranno accompagnare i loro figli a scuola in tutta sicurezza – ha annunciato il sindaco Vincenzo Maniglia - . A noi non interessano le polemiche degli ultimi giorni, a noi interessano i fatti”.

La bozza del progetto per il parcheggio interno alla “Generale Macaluso”, nella parte posteriore della palestra, venne realizzata, tempo addietro, dall’architetto Vincenzo Maniglia, poi candidato e diventato sindaco di Racalmuto. Quello slargo consentirà, congestionando l’area, il parcheggio di circa 50 veicoli. Quattro mesi prima della fine del mandato amministrativo del sindaco uscente Emilio Messana, a Racalmuto sono arrivati i fondi necessari – 107.626 euro – per realizzare l’area di parcheggio.