Isola differenziata chiusa e cittadini non informati: scoppia la protesta

Hanno trovato l'isola ecologica, collocata nel piazzale antistante lo stadio comunale, chiusa. Hanno atteso, hanno provato ad informarsi. Qualcuno ha anche chiamato, ma vanamente, il sindaco Emilio Messana. Poi hanno fatto la scoperta: giornata di disinfestazione (domani, del resto, si celebra la patrona di Racalmuto ndr.) e per non riportarsi a casa i rifiuti differenziati hanno accettato, anche se di controvoglia, di scendere fino a valle (da una punta all'altra del paese ndr.), in contrada Piano di Corsa, per conferire i rifiuti al Ccr.

Residenti nelle aree non servite dal servizio di raccolta "porta a porta" su tutte le furie a Racalmuto. "Nessuno si è degnato di avvisare - hanno protestato - . Non è così che funziona! Inutile lamentarsi o chiedere collaborazione quando lungo le strade, soprattutto della periferia racalmutese, sorgono le discariche a cielo aperto". "Amministrare significa anche, soprattutto, saper comunicare: interlocuire, informare, la cittadinanza - ha aggiunto un altro racalmutese - . Qui, di fatto, i cittadini vengono ignorati. Perché, sia chiaro, le comunicazioni non vanno fatte a posteriori sui social".