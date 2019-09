Perde il controllo dell'auto mentre torna a casa: muore 23enne dopo un incidente

Un ventitreenne di Racalmuto, Angelo Macaluso, è morto a causa di un incidente stradale lungo la strada provinciale 15 all'altezza di contrada Comete. Il ragazzo stava, stanotte alle 3,15 circa, rientrando a casa: aveva, a quanto pare, appena smesso di lavorare e stava facendo rientro verso la sua residenza. All'improvviso, lungo la strada provinciale che conduce verso il centro commerciale "Le Vigne" e l'innesto per la statale 640, l'incidente stradale. Un incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo. L'autovettura: una Volkswagen Polo, guidata dal ventitreenne, si è ribaltata e il giovane è rimasto intrappolato nelle lamiere.

Per liberare Angelo Macaluso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Un'ambulanza del 118 ha trasferito il racalmutese al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove alle 5 circa i medici hanno dichiarato il decesso del ventitreenne che era molto conosciuto in paese perché lavorava in una pizzeria. Lungo la strada provinciale 15 sono intervenuti i carabinieri della stazione di Racalmuto, che erano di pattuglia, e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Canicattì. I militari dell'Arma si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Nessun dubbio sul fatto che l'incidente stradale non ha coinvolto altri messi, ma la dinamica non risulta essere chiara.