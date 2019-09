L'incidente che ha ucciso Angelo, Racalmuto è sotto choc: annullati tutti gli eventi del week end

Racalmuto è sconvolto. Adulti e giovanissimi sono increduli e ammutoliti per la tragedia che ha ucciso il ventitreenne Angelo Macaluso: un ventitreenne conosciuto da tutti, simbolo di bontà ed educazione. "Un angelo di nome e di fatto" - dicono i racalmutesi - . "Un ragazzo d'oro", "Un infaticabile lavoratore" - aggiungono altri suoi compaesani - .

I titolari dei locali serali del paese hanno già deciso: serate ed eventi, previsti per questo week end, sono annullati "a causa del grave lutto che ha colpito una cara famiglia del nostro paese".

"Rientrare a Racalmuto e trovare il paese ammutolito dal dolore, colpito al cuore da un tragedia assurda - scrive, e lo fa interpretando alla perfezione i sentimenti dell'intero paese, il consigliere comunale Cinzia Leone - . Come consolare chi ha perso un figlio, un fratello, un amico? Un vuoto enorme, un senso di impotenza, di enorme tristezza per una giovane vita spezzata, per tutti i sogni che Angelo non potrà realizzare, per tutto quello che non potrà più vivere, per la disperazione dei suoi genitori".

"Muore un giovane gentile, educato e lavoratore - ecco un altro commento simbolo dei racalmutesi - . Tutto oggi sembra buio in paese, una Racalmuto senza colori, in bianco e nero. Ciao Angelo, preghiamo affinché Dio possa accoglierti in paradiso e possa dare un forza immensa alla tua famiglia straziata, devastata dal dolore".