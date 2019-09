L'incidente mortale di Racalmuto, martedì l'addio ad Angelo Macaluso: si va verso il lutto cittadino

Racalmuto resta sotto choc per la tragedia che ha spezzato la vita ad un "Angelo, di nome e di fatto". L'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Vincenzo Maniglia, domani deciderà - come sembra scontato che avvenga - se proclamare o meno, in coincidenza con i funerali di Angelo Macaluso, il lutto cittadino. La salma del 24enne tornerà a Racalmuto, lasciando la camera mortuaria dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, nella tarda mattinata di domani. Martedì, alle 16,30, in chiesa Madre, i funerali.

L'incidente mortale si è verificato nella notte fra venerdì e sabato, erano le 3,15 circa, lungo la strada provinciale 15, all'altezza di contrada Comete. Della ricostruzione della dinamica si stanno ancora occupando i carabinieri della stazione di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì. Nessun altro mezzo, almeno così pare, è rimasto coinvolto nell'incidente che ha distrutto una famiglia molto conosciuta e stimata a Racalmuto. Il giorno dopo la tragedia, in paese, montano - e forse è anche inevitabile che ciò avvenga - le polemiche sulle terribili condizioni del manto stradale della provinciale 15. Una strada "gruviera": ricolma di dissesti, buche e avvallamenti pericolosissimi.