Incidente a Racalmuto: scontro fra auto e moto, un 23enne trasferito al Sant'Elia

Due ragazzi - un ventitreenne e un diciottenne - sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo viale Falcone-Borsellino a Racalmuto. A sbattere, per cause che sono ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, sono stati un motociclo Aprilia Racing e una Ford Focus condotta da una racalmutese di 52 anni. Un impatto violentissimo che ha creato allarme e preoccupazione in tutto il paese.

Sul posto, dopo aver acquisito l'allarme, è arrivato anche l'elisoccorso del 118 che ha caricato il ferito più grave: il ventitreenne che era alla guida dell'Aprilia Rancing. Il giovane è stato portato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Non è in pericolo di vita, ma è risultato essere ferito in maniera seria.

Il diciottenne, passeggero del motociclo, è stato invece trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Anche lui non è in pericolo di vita. Fulmineo, lungo il viale Falcone-Borsellino: nei pressi di un noto esercizio commerciale, l'intervento dei carabinieri della stazione di Racalmuto. I militari dell'Arma, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, dopo aver facilitato i soccorsi dei due racalmutesi feriti, si stanno occupando dei rilievi tecnici di rito. Accertamenti per ricostruire la dinamica del grave incidente stradale.

Bloccato, in entrambi i sensi di marcia, il viale Falcone-Borsellino.