Devastato dalle fiamme l'ufficio del centro comunale di raccolta rifiuti

Devastato dalle fiamme, di origine incerta, l’ufficio del centro comunale di raccolta rifiuti di Piano Corsa. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di martedì, all’estrema periferia di Racalmuto: a valle rispetto al cimitero comunale. Le fiamme sono state spente, dopo che è stato raccolto l’allarme e sono giunti sul posto, dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. L’ufficio del centro comunale di raccolta era stato realizzato in un prefabbricato. La struttura, per lavori di adeguamento, è però chiusa da diverso tempo.

In contrada Piano Corsa hanno lavorato, per ore ed ore, anche i carabinieri della stazione di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì. Le cause dell’incendio non sono risultate essere affatto chiare. Non è escluso – ma ieri non c’erano ancora certezze categoriche – che le fiamme siano potute arrivare al prefabbricato da un vicino rogo di sterpaglie. Oltre a questa ipotesi investigativa, i militari dell’Arma di Racalmuto stanno valutando anche altre possibilità. Servirà però del tempo per fare, laddove possibile, chiarezza su quale è stata la matrice dell’incendio: se accidentale o dolosa.