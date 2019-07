Maxi incendio nel bosco di Piano Corsa, in volo anche un elicottero

Vasto incendio boschivo in località Piano Corsa, a Racalmuto. Dalle 14,40 stanno operando, per spegnere le fiamme, due autobotti, gli operatori della Protezione civile e un elicottero, coordinati dal personale del distaccamento Forestale di Agrigento.

Ieri pomeriggio, in contrada Grattavole, a Sciacca, sono dovuti intervenire due canadair e due elicotteri, nonché tre autobotti e cinque squadre Anticendio boschivo della Forestale, per riuscire a fronteggiare un vasto incendio. Gli uomini della Forestale, cercando soprattutto di evitare che le fiamme si potessero avvicinare all'acquedotto o ad eventuali fabbricati, hanno lavorato ininterrottamente per 18 ore.

Le fiamme altissime, alimentate anche dal vento, hanno percorso e devastato complessivamente 35 ettari di territorio. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate da personale del distaccamento Forestale di Sambuca di Sicilia. Adesso sono in corso le indagini per individuare le cause. Pochi, anzi pochissimi i dubbi, sul fatto che l'incendio dovrebbe essere di matrice dolosa.