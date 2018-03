"Banda dei magazzini" ancora in azione, a segno un altro colpo

C’è una banda di criminali, in giro, che prende di mira e svaligia i magazzini delle case di campagna o rurali. Lo sta facendo, dall’inizio dell’anno, fra Racalmuto e l’attigua Grotte. Almeno sette i furti – tutti con le stesse modalità – di cui si ha notizia. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato denunciato negli ultimi giorni. Ad essere prescelta è stata, ancora una volta, un’abitazione rurale di contrada Mandra a Grotte.

La “banda dei magazzini” è riuscita a farsi largo in una residenza rurale ed ha portato via una motozappa, un decespugliatore e piccoli attrezzi agricoli. A fare la scoperta, suo malgrado, è stato il proprietario: un commerciante residente a Grotte. Appena sei giorni fa, sempre in contrada Mandra, era stata presa di mira una residenza estiva. I ladri avevano forzato la porta di ingresso ed avevano arraffato una smerigliatrice e diversi attrezzi agricoli. Su questi casi stanno indagando i carabinieri delle stazioni di Racalmuto e Grotte, coordinati dal comando compagnia di Canicattì.