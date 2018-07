"Crea un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica", arrestato 23enne

"Furto aggravato di energia elettrica”. E’ per questa ipotesi di reato che i carabinieri di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno arrestato G. C. V., 23 anni, di Racalmuto. I militari dell’Arma, in tutta la provincia, nelle ultime settimane, hanno potenziato i controlli contro eventuali furti di energia elettrica.

Neanche una decina di giorni addietro erano scattati arresti a Grotte e a Palma. Le ultime verifiche si sono concentrate su Racalmuto e in un cortile del centro storico, in cortile San Pasquale, è stato trovato – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – un allaccio abusivo all’illuminazione pubblica.