Banda di ladri "visita" una casa rurale, portata via una motozappa

Scardinano la finestra del piano terra, si intrufolano dentro la residenza rurale e portano via quanto di “prezioso” c’era all’interno: una motozappa. Il furto con scasso è stato messo a segno, negli scorsi giorni, in contrada Fontana del Raffo a Racalmuto. A fare la scoperta del danneggiamento e del furto è stato il proprietario della casa rurale: un pensionato settantenne che ha, immediatamente, chiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari dell’Arma della stazione di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno constatato il furto e avviato le indagini. Non sarà, naturalmente, semplice riuscire a dare un’identità ai balordi che hanno “colpito” la casa rurale. A quanto pare, infatti, i malviventi – quasi certamente almeno due persone – non si sarebbero lasciati dietro le spalle alcuna traccia o indizio. Sembra comunque scontato che la casa rurale, disabitata in questo periodo dell’anno, sia stata raggiunta se non con un furgone almeno con un mezzo pesante.