"Manomette i sigilli del contatore e ruba l'acqua", arrestato un trentaseienne

I tecnici di Girgenti Acque avevano messo i sigilli in quel contatore idrico per morosità: perché le bollette, diverse, non risultavano essere state pagate. Il trentaseienne afghano, Gulrang Kharutai, che abitava in quella residenza, piuttosto che cercare di mettersi in regola, ha manomesso i sigilli al contatore idrico ed ha continuato ad utilizzare - regolarmente e in modo indisturbato - l'acqua.

L'immigrato è stato arrestato, per l'ipotesi di reato di furto aggravato, dai carabinieri. Portato in caserma, il trentaseienne sarebbe andato in escandescenze cercando d'aggredire i militari dell'Arma. Dovrà rispondere, pertanto, anche dell'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, ha subito disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.