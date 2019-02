Troppi furti in quella scuola, è in arrivo la video sorveglianza

L’ultimo furto, in ordine di tempo, venne messo a segno all’inizio dello scorso novembre. I ladri, in maniera indisturbata, riuscirono a portare via quattro personal computer portatili. Ma già all’inizio del 2016, due furti vennero messi a segno in meno di tre settimane. Perché ciclicamente la scuola media Pietro D’Asaro, in via Garibaldi, plesso dell’istituto comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto, finisce con l’entrare, prepotentemente, nel mirino dei criminali. Ma a partire dai prossimi mesi sarà decisamente più complicato.

E questo perché il Comune ha appaltato alla ditta “New Energy group srl” di Agrigento la realizzazione – proprio all’istituto Pietro D’Asaro – di un sistema di video sorveglianza. I lavori sono stati, dunque, affidati per una spesa di poco meno di 5 mila euro e non appena i grandi e silenziosi occhi verranno collocati per i delinquenti cominceranno i tempi duri.

Appena lo scorso novembre, i malviventi erano riusciti ad intrufolarsi, dopo aver forzato una finestra, durante la notte. Senza che nessuno vedesse, né tantomeno sentisse nulla, la banda ha portato via i 4 personal computer portatili. Nel 2016, vennero portati via 7 video proiettori, mixer e microfoni, ma vennero anche, e pesantemente, danneggiate le lavagne interattive multimediali.