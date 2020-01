Ricerca storica su fontane e abbeveratoi, nominato un consulente

E’ l’ingegnere Angelo Cutaia il consulente, nominato dal Comune, per la redazione del progetto di ricerca storica sulle fontane e sugli abbeveratoi comunali e per la redazione di opuscoli informativi. L’impegno di spesa, già fatto dai dirigenti del Municipio, è di 4.900 euro.

L’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Racalmuto intende completare il percorso d’indagine e ricerche storiche. “In particolare, non sono state ancora oggetto di studi storiografici, rigorosi e documentati, le numerose fontane e abbeveratoi – è stato scritto dal palazzo di città - . Questa ricerca ha lo scopo di arricchire la conoscenza storica su Racalmuto, di valorizzare le fonti archivistiche locali e di offrire al pubblico, in particolare agli stessi racalmutesi, un’opera sulla storia delle fontane e degli abbeveratoi”. Per fare tutto questo è stato necessario – per l’ente – trovare una figura altamente qualificata. E per questo studio è arrivata la disponibilità dell’ingegnere Angelo Cutaia, ricercatore di storia locale di comprovata specializzazione anche in idraulica e studioso locale del territorio. Lo studio e la redazione di opuscoli informativi – che serviranno anche ai fini turistici – ha comportato, per il Comune, un impegno di spesa di 4.900 euro.