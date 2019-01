Fondi per l'ex macello comunale, nascerà un centro socio-educativo

Il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali dell’ex macello comunale è stato finanziato. Al Comune Racalmuto – che è riuscito a piazzarsi al terzo posto nella graduatoria dell'assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali – arriveranno 500 mila euro. A darne notizia è stato l’ormai ex assessore comunale Oriana Penzillo che ha spiegato: “Anche a mandato ormai concluso, il serio impegno ed il lavoro costante permettono di raggiungere risultati importanti, di cui tutto il paese potrà godere a prescindere dai colori politici”.

Ma è anche in procinto di finanziamento, secondo l’annuncio dell’ex assessore Penzillo, un altro progetto riguardante la videosorveglianza presso gli istituti scolastici e gli immobili comunali.

“Nei locali dell’ex macello comunale verrà realizzato un centro socio educativo per minori dai 4 ai 17 anni – ha annunciato il sindaco Emilio Messana - . Centro che verrà realizzato con il contributo di 500 mila euro per la manutenzione e per l'acquisto di arredi e attrezzature. Tre stanze saranno adibite a laboratori suddivisi per età; previsti un ufficio, una sala conferenza e una sala mensa con annesso bar. La parte esterna sarà tutta attrezzata per palco, sedie e giochi per bambini. Premiata la sinergia tra il Rup e progettista del nostro ufficio tecnico, l'architetto Accursio Vinti, e Carmela Matteliano che, da vicesindaco con delega ai Servizi sociali, ha curato – ha continuato, ancora, il sindaco Messana – le fasi salienti della progettazione e seguito la partecipazione al bando. La loro competenza e il loro impegno portano alla nostra comunità un'importante infrastruttura destinata ai nostri giovani. Ancora una volta si conferma l’inconsistenza della mozione di sfiducia promossa da ‘Racalmuto prima di tutto’ – il sindaco ha lanciato una frecciata - contro la sua stessa Giunta che aveva ben amministrato”.