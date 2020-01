La fondazione Sciascia è in enormi difficoltà, il Comune concede contributo

Serve coprire le spese di gestione generali. E’ per questo motivo che l’amministrazione comunale – sindaco Vincenzo Maniglia in testa – hanno concesso un contributo di 25 mila euro alla fondazione Leonardo Sciascia. Una sorta di boccata d’ossigeno per garantire la sopravvivenza. Ma cosa è successo?

“In seguito alla riduzione dei trasferimenti di fondi dalla Regione Siciliana alla fondazione ‘Leonardo Sciascia’ – scrivono dal Comune di Racalmuto – la fondazione si è trovata in enorme difficoltà nell’affrontare le spese di gestione per il mantenimento dei servizi erogati ogni anno”. L’amministrazione di Racalmuto è impegnata. anche dal vigente statuto comunale, a sostenere la fondazione “Leonardo Sciascia” con ogni mezzo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Proprio nello strumento finanziario, approvato all’inizio dello scorso luglio dal consiglio comunale, era stato previsto un capitolo specifico per procedere all’erogazione di questa importante mano d’aiuto.

“Le iniziative culturali della fondazione ‘Leonardo Sciascia’ rientrano tra le attività di interesse istituzionale dell’amministrazione che promuove – è stato sottolineato – la valorizzazione culturale e turistica del paese, nonché la divulgazione e la conoscenza del pensiero e dell’opera dell’illustre scrittore racalmutese”. La fondazione “Sciascia” è stata costituita il 15 novembre del 1990 con lo scopo di consentire e promuovere la consultazione e lo studio delle opere e dei documenti dello scrittore racalmutese, uno scrittore i cui libri sono stati tradotti in 36 lingue e che ogni anno attira – a Racalmuto – migliaia di visitatori, studiosi e convegnisti. La fondazione non ha scopo di lucro e nello svolgere l’attività di studio e di promozione organizza convegni, seminari, mostre e altre iniziative che rispondono alle finalità istituzionali, concedendo anche sovvenzioni, premi e borse di studio. La fondazione si è sempre finanziata con le elargizioni e i contributi erogati da enti o da privati interessati ai suoi fini istituzionali. Negli ultimi anni, però, proprio a causa dei minori trasferimenti della Regione, l’ente continua a trovarsi in enormi difficoltà.