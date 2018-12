"Dacci i gioielli", 89enne rapinata davanti la porta di casa

Rapinata davanti la porta della sua abitazione. Una pensionata di 89 anni, ieri mattina, è stata, all’improvviso, accerchiata – forse anche strattonata – da due donne che l’hanno minacciata: “Dacci i gioielli”. L’anziana, terrorizzata, non ci ha nemmeno pensato ad opporre resistenza: si levata la collana, il bracciale e le fedi (compresa quella del defunto marito) che indossa e ha fatto cadere tutto nelle mani delle due arpie. E’ accaduto in vicolo Sottotenente Di Vita, fra le vie Garibaldi e Verdi, nel “cuore” di Racalmuto.

Immediatamente dopo la rapina, nonostante il forte stato di choc, la donna ha chiesto aiuto. L’Sos è arrivato anche alla caserma dei carabinieri del paese. E i militari dell’Arma si sono subito precipitati sul posto. Pare che le due donne – non è chiaro se fossero o meno delle romene – abbiano bussato al portone di ingresso dell’abitazione dell’anziana. E non appena la pensionata ha aperto la porta è stata “assaltata”. Non le hanno fatto del male, ma l’hanno – minacciandola – terrorizzata. Tant’è che, appunto, la pensionata si è “spogliata” dei suoi averi e li ha consegnati alle due ladre.

I carabinieri hanno avviato subito un rastrellamento del territorio, ma di possibili sospette non è saltata fuori nessuna traccia. Impossibile pensare alla presenza di eventuali telecamere di video sorveglianza. In quella porzione di Racalmuto non ce ne sono di pubbliche e nemmeno di private. E’ stata aperta un’inchiesta e i militari lavoreranno per cercare di raccogliere indizi e tracce che consentano l’identificazione di una o tutte due le ladre.