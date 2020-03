Voci e messaggi su un caso di Covid-19, il sindaco: "E' tutto infondato, si rischia una denuncia per procurato allarme"

Ci risiamo. Da stamani - e non è la prima volta che accade - a Racalmuto si rincorrono voci su un presunto, per alcuni addirittura certo, caso di Covid-19. Chiacchiere su chiacchiere, talvolta anche circostanziate di particolari, che non hanno fatto che provocare - e non è appunto la prima volta che avviene da quando è iniziata l'emergenza sanitaria mondiale - allarme sociale.

Tanti, anzi tantissimi, i racalmutesi che hanno cercato conferme nel sindaco Vincenzo Maniglia che è, quale primo cittadino, la massima autorità sanitaria. "Vorrei tranquillizzare la collettività e dichiarare l'nfondatezza delle voci e dei messaggi che circolano - ha scritto il sindaco di Racalmuto Maniglia - . Chi si diverte a creare panico ai cittadini deve valutare l'ipotesi di una denuncia per procurato allarme. Spero ancora che Racalmuto esca indenne da questa situazione e rammento a tutti che, nel caso si manifestassero casi positivi al Coronavirus, sarei il primo a comunicarlo ufficialmente alla città".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre il sindaco Vincenzo Maniglia lancia un appello a tutta la cittadinanza: "Restate a casa! E' l'unico modo che abbiamo per provare a contenere ogni possibile rischio di contagio".