C'è il "sì" all'unanimità: approvato il regolamento per istituire il premio Sciascia

Un premio su Leonardo Sciascia. Nonostante il Coronavirus, il consiglio comunale di Racalmuto, ieri sera, ha approvato - su proposta dell'assessore alla Cultura Enzo Sardo - il regolamento per l'istituzione del premio dedicato all'illustre concittadino.

Il premio - fino ad ora è stato veramente paradossale che la città natia dello scrittore non gli facesse questo tributo alla memoria - sarà riservato agli studenti di tutte le scuole degli istituti superiori di secondo grado. Il concorso porta il titolo: "Leonardo Sciascia una vita per la cultura e per la giustizia".

Ben 30 anni fa, il consiglio comunale, all'unanimità, approvò l'istituzione della Fondazione Sciascia. Anche ieri sera, all'unanimità. l'Assise ha approvato l'istituzione del premio dedicato a Sciascia. Di fatto, Racalmuto continua ad essere fiera del grande maestro conosciuto in tutto il mondo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da assessore alla Cultura della stupenda cittadina di Racalmuto esprimo il mio plauso, ma anche quello di molti intellettuali, nei confronti dell'intero consiglio comunale e del suo instancabile presidente: Sergio Pagliaro, per la sensibilità dimostrata nei confronti della cultura - ha dichiarato l'assessore Enzo Sardo - . Esprimo anche un plauso per l'intera Giunta del sindaco Maniglia e per i funzionari del Comune, compresa la segretaria comunale, che hanno collaborato e condiviso questo prezioso progetto da me voluto. Questa sera (ieri ndr.), il consiglio comunale ha consegnato alla storia della letteratura italiana un'altra pagina pregiata. Papa Giovanni Paolo II - ha concluso Sardo - sosteneva: 'Il futuro dell'uomo dipende dalla sua cultura'".