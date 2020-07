Cero degli emigrati racalmutesi, direzione artistica affidata a Giuseppe Agnello

Lo scultore, di fama internazionale, Giuseppe Agnello sarà il direttore artistico per la realizzazione del "Cero degli emigrati". Agnello, noto al grande pubblico in quanto autore della statua di Leonardo Sciascia che passeggia a Racalmuto e di quella di Andrea Camilleri che è seduto ad un caffè di Agrigento, ha accettato con entusiasmo la proposta dell'associazione "Vivi Racalmuto" che ha come presidente Giancarlo Matteliano.

Agnello, che vanta numerose mostre personali dal 1984 ad oggi, ritiene che questa sia “una grande iniziativa per i devoti e la comunità racalmutese” ed ha precisato che “saranno fatte le dovute osservazioni tecnico-pratiche per studiare e avere un bozzetto in scala in tempi brevi e maggiore consapevolezza del progetto finale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, il direttivo dell’associazione lavora alacremente per predeterminare le modalità di esecuzione delle donazioni e stabilire le modalità di incisione sull'opera dei nomi dei devoti, ma anche per un registro storico che negli anni si costituirà di nuovi partecipanti devoti, oltre a coloro i quali ne stanno già facendo parte in maniera attiva e con entusiasmo. L'idea del quarto cero in onore di Maria Santissima del Monte, regina di Racalmuto, diventa sempre più concreta.