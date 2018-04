"Banda dei magazzini" di nuovo in azione, rubato un trattore

“Banda dei magazzini” di nuovo all’opera, invece, nelle campagne – in contrada Quattro Fanaiti per la precisione – fra Racalmuto e Grotte. E questa volta, il colpo è stato importante perché è stato portato via dal casolare dove era custodito un trattore gommato dal valore di oltre 15 mila euro.

La denuncia è stata formalizzata dal proprietario dell’immobile, nonché del trattore: un impiegato quarantacinquenne di Grotte. I carabinieri della stazione di Racalmuto, raccolta la denuncia, hanno naturalmente avviato le indagini. Nessun dubbio sul fatto che ad agire sia ormai sempre la stessa mano. A Racalmuto, ma anche a Grotte, dall’inizio dell’anno sembra essere in azione una banda che razzia tutti i magazzini delle zone di campagna.

Già da contrada Padre Eterno era stato portato via un altro trattore gommato ed in quel caso la denuncia di furto, contro ignoti, venne formalizzata da un favarese. Un crescendo di episodi di microcriminalità – sia a San Leone che fra Racalmuto e Grotte – sul quale stanno lavorando i poliziotti della Questura di Agrigento e i militari dell’Arma.