Nonna Rosina compie 100 anni, è grande festa a Racalmuto

Abbracciata da figli, nipoti e pronipoti. Ma anche da tutti i parenti e dall'intera comunità di Racalmuto, sindaco Vincenzo Maniglia, presidente del Consiglio Sergio Pagliaro e assessori in testa. Nonna Rosina Di Marco, in perfetta salute, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. In suo onore, Racalmuto si è radunato al Santuario Maria Santissima del Monte. A invitare i concittadini era stato il sindaco che, con tanto di manifesti affissi sui muri del centro, ha espresso "calorosi e sentiti auguri di buon compleanno alla nonnina. E' un onore e un privilegio - ha scritto Maniglia - annoverarla tra i nostri concittadini".

Dopo la santa messa al Santuario di Maria Santissima del Monte, celebrata da padre Luigi Mattina, è stato il momento degli auguri da parte dei familiari e dell'intera collettività. Nonna Rosina ha due figli, 4 nipoti e 7 pronipoti. La "nonnina" di Racalmuto è una donna dolce, sempre dalla buona parola, e paziente - molto paziente - soprattutto con i più giovani. Da oggi, in poi, nonna Rosina sarà un vero e proprio simbolo al quale ispirarsi: è stata una donna che s'è dedicata interamente alla famiglia, crescendo con cura e amore anche le sue nipoti e, da qualche tempo, i pronipoti.

Il sindaco Vincenzo Maniglia, a ricordo dell'importante traguardo raggiunto, ha donato una targa alla festeggiata.