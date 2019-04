Nessun quorum raggiunto, Cammarata e San Giovanni Gemini rimangono divisi

Nessun "super comune" di Cammarata Gemini. A San Giovanni Gemini e Cammarata non è stato raggiunto il quorum del 51% necessario per rendere valido il referendum. Alla fine i dati registrati sono stati rispettivamente del 26,82 e del 22,08% per una percentuale finale intorno al 25/26%. L'astensione si è rivelata alla fine il miglior alleato del fronte del "No", che in queste settimane ha davvero dato "battaglia" elettorale ai sostenitori del "Sì" che erano poi anche i proponenti del referendum e che oggi parlano di "occasione persa".

Festeggiano invece già i contrari al referendum, ritenendo che il risultato raggiunto abbia un doppio valore: aver preservato la storia e la tradizione dei due centri e aver evitato anche conseguenze amministrative ed economiche per i cittadini. Su fronti contrapposti erano anche gli stessi sindaci dei due centri, Giambrone e Panepinto.