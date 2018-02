Questura, più organico e nuova location per l'ufficio relazioni con il pubblico

E' stato potenziato - su disposizione del questore Maurizio Auriemma - l'ufficio relazioni con il pubblico della Questura. Ufficio che è stato istituito per orientare il cittadino sui servizi della Questura e dei commissariati, per informare gli utenti sullo stato degli atti e dei procedimenti amministrativi, per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, agevolare gli utenti nella compilazione di pratiche e documenti, raccogliere segnalazioni e proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza, assicurare ai cittadini servizi sempre più puntuali ed efficienti.

Il questore Maurizio Auriemma, ritenendo di significativa valenza la piena operatività ed efficienza di questo ufficio nei rapporti della polizia con i cittadini, ha inteso rivitalizzarne l’attività, disponendo un potenziamento in termini di organico e sistemandolo nell’androne principale della Questura, in un locale più funzionale.

L’Urp è stato situato, infatti, in un locale al piano terra della Questura, dinanzi l’ufficio passaporti, pertanto facilmente fruibile dagli utenti. Nell’ambito dell’Urp è inserito inoltre il servizio “Scrivi” con il quale i cittadini possono chiedere spiegazioni o chiarimenti relativi ai servizi offerti dalla Questura scrivendo all’indirizzo email urp.quest.ag@pecps.poliziadistato.it.