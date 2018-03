"Pericolosi per la sicurezza pubblica", 16 avvisi e orali e 2 fogli di via

Sedici avvisi orali e due fogli di via obbligatori. Ad applicare i provvedimenti, firmati dal questore Maurizio Auriemma, è stato l'ufficio Misure di prevenzione della divisione polizia Anticrimine della Questura. Si tratta di provvedimenti che il questore applica a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Con gli avvisi orali, il questore ha avvisato il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo ha invitato a tenere un comportamento conforme alla legge.

Gli avvisi orali hanno - secondo quanto è stato ufficializzato dalla Questura di Agrigento - riguardato: M. G., 21 anni, di Agrigento, noto alle forze dell'ordine per: ricettazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, rapina, porto di armi od oggetti atti ad offendere; G. S., 28 anni, di Canicattì, noto per: furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; H. N., 30 anni, di Agrigento, noto per: immigrazione clandestina, detenzione di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, estorsione, lesioni personali; C. R., 26 anni, di Agrigento, noto per: rapina aggravata, estorsione, lesioni personali aggravate; F. A., 20 anni, di Agrigento, noto per: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; H. N., 32 anni, di Agrigento, noto per: minaccia, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato; B. B. H., 36 anni, di Canicattì, noto per: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, lesioni personali, minacce, ricettazione; P. P., 25 anni, di Sciacca, noto per: violazione delle norme in materia di stupefacenti, truffa; M. G., 18 anni, di Calamonaci, noto per: furto in abitazione, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia, detenzione di sostanze stupefacenti; A. R., 28 anni, di Santo Stefano Quisquina, noto per: minacce, danneggiamento, ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti; C. C. J., 19 anni, di Santo Stefano Quisquina, noto alle forze dell'ordine per: furto, ricettazione, porto abusivo di armi; M. M., 43 anni, di Sciacca, noto per: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; M. P., 27 anni, di Santo Stefano Quisquina, noto per: violazione delle norme in materia di stupefacenti; C. D., 34 anni, di Ravanusa, noto per: porto di armi, tentato omicidio, minacce, violazione delle norme in materia di stupefacenti; C. R., 32 anni, di Ribera, noto per: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; V. F., 32 anni, di San Giovanni Gemini, noto per: ingiurie, minacce, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale.

Fogli di via obbligatori - che impone l’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza e il contestuale divieto di ritorno nel Comune dal quale è stato allontanato - per due palermitani. Per tre anni, dunque, A. A. di 21 anni e M. F. di 50 anni non potranno più fare ritorno, senza una preventiva autorizzazione, a Sciacca.