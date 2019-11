"Hanno tentato la truffa dello specchietto", firmato foglio di via per una coppia

"Hanno tentato la truffa dello specchietto", firmato foglio di via per due pregiudicati. Tutto inizia ieri, 18 novembre, quando due soggetti, un uomo e una donna, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria dal personale della sezione volanti della Questura di Agrigento perchè avrebbero tentato di compiere la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un’automobilista che percorreva una via cittadina.

Il questore di Agrigento, vista l’istruttoria svolta dal personale della divisione Anticrimine, ha disposto appunto i fogli di via dal territorio di Agrigento. I due risultavano avere pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e la fede pubblica. Non potranno tornare in città prima di tre anni.