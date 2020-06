Questura di Agrigento, il primo dirigente Milazzo assegnato a Catania

Dopo due anni esatti, lascia la Questura di Agrigento il primo dirigente Alessandro Milazzo, dirigente della divisione Anticrimine, che dal prossimo 6 luglio ricoprirà il medesimo incarico però alla Questura di Catania.

Originario di Caltanissetta, 50 anni, è ad Agrigento dal 2018. Durante la sua attività in provincia ha affrontato le problematiche relative all’andamento della criminalità e, dice una nota della Questura "profuso il massimo sforzo in tale settore. Grazie al lavoro di squadra della Divisione, ha dato massimo impulso e implementato le misure di prevenzione personali e patrimoniali di competenza del questore, a carico di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, al fine di arginarne la manifesta pericolosità sociale".

Dal 6 luglio Milazzo sarà sostituito nell’incarico dal primo dirigente Daniele De Girolamo, proveniente dalla Questura di Taranto.