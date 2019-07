Sanzionato per ubriachezza, per un anno gli sarà proibita la via Atenea

Soggetti ritenuti pericolosi, emesso un daspo e un divieto di accesso alle aree urbane del centro storico, una nuova forma di sanzione, questa, prevista dal cosiddetto "Decreto sicurezza".

Il questore della Provincia di Agrigento Rosa Maria Iraci ha emesso appunto un provvedimento della durata di tre anni nei confronti di B.S., 29 anni, abitante a Favara. L'uomo, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati svolto ad Agrigento a metà maggio da parte della Squadra Mobile, era stato arrestato in flagranza per i reati di porto in luogo pubblico di arma clandestina con relativo munizionamento e porto fuori dell’abitazione senza giustificato motivo di un tirapugni in metallo.

Il "Dacur", della durata di un anno, è stato invece emesso nei confronti S.E., gambiano di 18 anni, abitante a Palma di Montechiaro. Non potrà più accedere nell’aria urbana compresa tra via Atenea e via Empedocle del centro storico in quanto era stato sanzionato già due volte per ubriachezza, dalla polizia ed era stato allontanato dal centro urbano. I due provvedimenti sono stati redatti dalla Divisione Anticrimine della Questura.