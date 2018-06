Sbarchi "fantasma", eventi estivi e località balneari, il questore: "Potenziati i controlli"

Lungo tutta la fascia costiera dell'Agrigentino, da Sciacca a Licata, passando per Agrigento e Palma di Montechiaro naturalmente, - ben 120 chilometri di costa - ci saranno - durante tutta l'estate - dei potenziamenti di controlli. "Sono stati richiesti al dipartimento attraverso il prefetto - ha spiegato il questore Maurizio Auriemma - sulla base delle esigenze del territorio. Il dipartimento ha assegnato le risorse da luglio fino ad agosto, devono passare attraverso il Comitato, ma ci saranno i potenziamenti. Abbiamo paesi che d'estate triplicano le loro presenze, sia per l'afflusso di turisti, sia per le presenze di tanti agrigentini che rientrano. Andiamo, ad Agrigento, verso i festeggiamenti in onore di San Calogero. Questi servizi andranno a potenziare la presenza delle forze dell'ordine laddove ci sono più persone: turisti e locali".

Attenzione massima, durante questo periodo estivo, anche ai cosiddetti approdi "silenziosi" ed autonomi dei migranti. "Siamo in attesa di quelle che sono le valutazioni che si stanno facendo anche a livello europeo sul fenomeno della migrazione. Le strutture sono pronte - ha garantito il questore - a gestire una situazione emergenziale. Se dovessero arrivare i migranti siamo pronti a far fronte a quelle che sono le necessità. Ci auguriamo naturalmente di riuscire a destinare le risorse che abbiamo ad altre attività: criminalità comune e a tutti i nostri compiti istituzionali. Anche tutte le iniziative estive vanno fatte, organizzate, per tempo e quindi dobbiamo essere avvisati per tempo".

"Gli sforzi del dipartimento di Pubblica sicurezza e del capo della polizia servono per recuperare il gap rispetto ai turnover, alle assunzioni, ai corsi. Si sta cercando di recuperare personale per una organizzazione, strutturazione e presenza capillare sul territorio". Lo ha detto il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, presentando i due nuovi funzionari che hanno preso servizio al commissariato di polizia di Sciacca e alla guida della sezione "Volanti" di Agrigento.

"Luca e Francesco sono due colleghi che hanno scelto di venire in questa terra e gli va dato il giusto riconoscimento - ha aggiunto il questore - . Si tratta di una terra delicata". Il commissario capo Francesco Sammartino, dirigente delle "Volanti" della Questura di Agrigento si è già fatto conoscere grazie ad un brillante risultato: negli scorsi giorni le "Volanti" sono riuscite a bloccare i due presunti autori dei furti di ciclomotore a San Leone.

Una delle prime cose di rilevanza internazionale di cui dovrà occuparsi il vice questore Luca Pipitone, a capo del commissariato di Sciacca, è invece il "Google Camp" che, anche quest'anno, toccherà Menfi.