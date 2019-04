La squadra della Questura si rafforza: assegnati due nuovi funzionari

La squadra si rafforza. Due nuovi funzionari sono stati assegnati - dal dipartimento della Pubblica sicurezza - alla Questura di Agrigento. Si tratta del commissario Giuseppe Alberelli, 47 anni, palermitano, già appartenente alla polizia con il ruolo di sovrintendente, e del commissario Sergio Carrubba, 35 anni, originario di Mussomeli. Proprio il commissario Carrubba andrà a dirigere il commissariato - uno dei più delicati della provincia - di Licata.

I funzionari sono stati assegnati al termine del 107esimo corso di formazione per commissari. Giuseppe Alberelli, in possesso di diploma di laurea in Scienze politiche, ha conseguito il master in Giustizia tributaria e il master di secondo livello all'università La Sapienza di Roma. Il funzionario sta effettuando un periodo di tirocinio operativo nelle varie articolazioni della Questura cominciando dall'ufficio di Gabinetto. Alla fine di questo tirocinio gli verrà assegnato l'incarico.

Il commissario Sergio Carrubba, proveniente dal commissariato di Piazza Armerina, subentra al commissario capo Marco Alletto che, dopo 4 anni, ha lasciato Licata in quanto trasferito alla Questura di Messina. Il commissario Carrubba è laureato in Giurisprudenza ed è abilitato alla professione di avvocato. Dopo la frequenza del corso di formazione ha conseguito, all'università La Sapienza, il master di secondo livello in Scienze della sicurezza pubblica. E' stato assegnato alla Questura di Vercelli e poi, nel gennaio del 2018, al commissariato di Piazza Armerina. Adesso è a Licata.