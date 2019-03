Questura, martedì si insedia Maria Rosa Iraci: è il primo questore donna dell'Agrigentino

Si insedierà martedì prossimo, il nuovo questore di Agrigento: Maria Rosa Iraci, 58 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto. Donna, moglie e madre, ma soprattutto funzionario della polizia di Stato, da anni, impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata. Maria Rosa Iraci arriva dal dipartimento della Polfer del Lazio e sarà - per la prima volta nella storia di Agrigento - il primo questore donna.

Iraci - durante la sua carriera in polizia - non si è mai risparmiata, impegnandosi con determinazione, caparbietà, spirito di sacrificio e abnegazione, senza dimenticare, tuttavia, la sua identità di donna. E' entrata in polizia a 25 anni come commissario. E' stata alla Questura di Reggio Calabria, dove ha diretto l’ufficio Misure di Prevenzione e dove ha applicato le norme della legislazione antimafia. E' stata alle Volanti della Questura di Messina e nei commissariati di Patti, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto ed a scavalco anche in quelli di Taormina, Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando. Ha messo a segno - durante la sua carriera - numerose operazioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso. Ha diretto anche la "Pasi" della Questura di Vibo Valentia e poi, di nuovo a Reggio Calabria, ha diretto la Digos. Nel giugno del 2014 ha assunto le funzioni di vicario del questore di Enna fino ad essere nominata nel 2017 dirigente della polizia ferroviaria del Lazio.