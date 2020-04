Covid-19, dalla Questura un video broncoscopio per la Terapia intensiva del San Giovanni di Dio

“Esserci sempre” è il motto della polizia di Stato, l’emergenza Coronavirus richiede un ulteriore impegno per gli uomini e donne in divisa che non si risparmiano neanche in materia di solidarietà. Il personale della Questura di Agrigento ha promosso una raccolta fondi, circa settemila e cinquecento euro che sono stati donati dagli agenti e che, in parte, sono serviti ad acquistare un video broncoscopio portatile, che in mattinata è stato consegnato all’ospedale San Giovanni di Dio.

L’iniziativa benefica è stata voluta dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, in mattinata il commisario capo, Francesco Sammartino, dirigente della squadra Volanti di Agrigento, unitamente all’assistente capo Adriano Salamone, promotore dell’iniziativa, nell’area esterna del San Giovanni di Dio, hanno consegnato il broncoscopio al direttore della Terapia Intensiva, Antonio Marotta e al direttore sanitario Antonello Seminerio.

La raccolta dei fondi, che sono anche destinati al banco alimentare, è stata accolta positivimante anche dalle organizzazioni sindacali di categoria. I responsabili, Antonino Amata, Cristina Zaccone, Calogero Tiranno, Concetta Indelicato, Davide Lovetere, Maurizio Volpe, Giuseppe Lalomia e Fabio Profeta, con in testa il segretario Alfonso Imbrò che in una nota dichiara: ”La brillante e generosa iniziativa intrapresa dal nostro questore Rosa Maria Iraci, non poteva non vedere l'adesione immediata del Movimento dei poliziotti democratici e riformisti di Agrigento, da sempre sensibile ed in prima linea in simili iniziative, che ha deciso ad unanimità di donare il 50% dei contributi sindacali per un atto, che oseremo definire, dovuto nei confronti dei cittadini e del personale sanitario dell'ospedale di Agrigento.