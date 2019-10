Questura, il capo di Gabinetto Carlo Mossuto è stato promosso primo dirigente

Il capo di Gabinetto della Questura, Carlo Mossuto, è stato promosso a primo dirigente. Dopo decenni di lavoro - sempre in prima linea - nell'Agrigentino, Mossuto lascerà la Questura di Agrigento. E al suo posto, quale capo di Gabinetto, si insedierà l'attuale dirigente della Digos: il vice questore Patrizia Pagano.

Fra le tante, delicatissime, inchieste il "nuovo" primo dirigente della polizia di Stato verrà ricordato - nell'Agrigentino - anche per l'operazione "La carica delle 104", sviluppata quando era a capo della Digos. E proprio per questa inchiesta, nel maggio del 2016, all'allora vice questore aggiunto Carlo Mossuto - ma anche all'ispettore superiore Lanfranco Lantieri, agli assistenti capo Francesco Ciulla e Stefano Moribondo, al vice questore aggiunto Patrizia Pagano e all'assistente capo Carlo Palamenghi - venne conferito un encomio solenne perché "dimostrando non comune intuito investigativo ed elevata professionalità, espletavano una operazione culminata nella disarticolazione di una organizzazione, composta di funzionari pubblici e di professionisti, dedita alla falsità ideologica ed alla truffa ai danni dello Stato nell’ambito dell’illecita gestione del sistema delle indennità per invalidità civile", ad Agrigento il 22 settembre del 2014.

Nel 2011, Mossuto - sempre a capo della Digos - si occupò anche dell'inchiesta "Self Service" che permise di arrestare 11 persone e di notificare un dodicesimo provvedimento di obbligo di dimora. L'inchiesta, realizzata assieme alla Squadra Mobile, portò allora alla luce una ventina di casi di presunta corruzione all'Utc di palazzo dei Giganti.

Era il giugno del 2013 quando - dopo l'addio dell'allora vice questore aggiunto Luca Burriesci - Mossuto, cugino di Beppe Montana, lasciava la Digos e si insediava quale capo di Gabinetto della Questura. Mossuto fino ad allora s'era anche occupato di numerosi fascicoli sull’assenteismo del personale dipendente in diversi Comuni. Dal 2002 era stato, invece, dirigente del commissariato di Licata dove aveva portato a termine inchieste su associazione mafiosa, omicidi, usura, armi e sugli allora ripetuti furti d’acqua. Proprio nel 2013, al posto di Mossuto, a capo della Digos si è insediato il vice questore Patrizia Pagano arrivata ad Agrigento nel 2005.