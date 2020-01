Questura, è tempo di avvicendamenti: Pagano all'ufficio di Gabinetto e Carrubba alla Digos

"Cambio di guardia" ai vertici di due sezioni strategiche della Questura di Agrigento. Il vice questore Patrizia Pagano, già dirigente della Digos, assume l'incarico di capo di Gabinetto subentrando al primo dirigente Carlo Mossuto.

Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per la guida della divisione investigazioni generali ed operazioni speciali (Digos ndr.) ha invece "chiamato" il commissario capo Sergio Carrubba che fino a qualche giorno fa dirigeva il commissariato di polizia di Licata.

Nella città del Faro, la guida del commissariato è stata momentaneamente affidata (a scavalco ndr.) al dirigente del commissariato di Canicattì: il vice questore Cesare Castelli.

"Sono lusingata per la scelta del questore per questo incarico - ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie il neo capo di Gabinetto Patrizia Pagano - farò il massimo per meritare la fiducia che ha riposto in me".

"Ringrazio il questore per questo nuovo e avvincente incarico - ha detto invece, ad AgrigentoNotizie, il nuovo dirigente della Digos: Sergio Carrubba - . Licata è stata un'esperienza breve ma intensa e adesso siamo pronti per questa nuova avventura".