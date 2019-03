Ha puntato sui giovani ed piantato il seme della legalità, Auriemma lascia la città

"Lasciare Agrigento, oggi, è motivo di emozione. Lavorare per il recupero del rispetto di piccoli, basilari, principi di legalità penso che sia la scelta vincente per vivere in questa splendida terra. Più persone, stamattina e ieri sera, mi hanno fermato per strada per salutarmi. Questo particolare me lo porto nel cuore". Lo ha detto, stamani, il questore di Agrigento: Maurizio Auriemma salutando e ringraziando la provincia e tutti gli agrigentini. Auriemma è stato trasferito a Bergamo dove si insedierà martedì.

"L'attività della polizia di Stato, in questi anni, è stata semplice, diretta, a contatto con chiunque avesse necessità, cercando di stabilire il principio del rispetto della legge. Sono riconoscente a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi due anni: al vicario, al capo di gabinetto, al dirigente della divisione Anticrimine, al dirigente della Squadra Mobile, a tutte le donne e a gli uomini della polizia di Stato - ha aggiunto il questore Auriemma - . Vado in una città bella e laboriosa. Bergamo per me rappresenta un momento di crescita, ma Agrigento non è da meno. E' una città importante, il dipartimento la tiene in forte considerazione perché resterà nella fascia medio alta per importanza, per rilievo strategico. Agrigento ha personale degno di portare la bandiera della polizia di Stato".

"In questi anni abbiamo iniziato un percorso e ritengo che dei cambiamenti ci sono stati - ha tenuto a sottolineare il questore Maurizio Auriemma - . Recentemente abbiamo avuto 3 mila giovani avvicinati attraverso incontri nei loro istituti, li abbiamo portati nelle nostre sedi, gli abbiamo fatto toccare con mano i fatti tragici della Sicilia e in tanti di questi ragazzi abbiamo visto un momento di condivisione del valore di rispettare la legge e di crescere nella legalità. Porto via, quindi, un ricordo estremamente positivo. Degli agrigentini porto via l'affetto, il calore, la partecipazione, la possibilità di mettersi in discussione. Occorre, è chiaro, che ci sia un momento di condivisione".