Trasferito il questore Auriemma, lascia la città dopo un anno e mezzo

Il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, è stato trasferito. Lascerà, nei prossimi giorni, la Questura della città dei Templi. Andrà a Bergamo perché riceverà una importantissima promozione: a dicembre diventerà dirigente generale.

Era la fine di giugno del 2017 quando Auriemma arrivava ad Agrigento e prendeva il posto che era stato del questore Mario Finocchiaro. Un anno e mezzo dopo, è già giunto il momento di dire "addio" agli agrigentini. Il questore Maurizio Auriemma incontrerà sabato, alle 9,30, la stampa.

Maurizio Auriemma, ad Agrigento, era arrivato dopo aver diretto il reparto Mobile a Milano che ha avuto la responsabilità della divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione e che è stato componente anche delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sulle sostanze tossiche. Auriemma è entrato in polizia nel maggio del 1985 ed ha prestato servizio a Genova e La Spezia, è stato anche alla Criminalpol Liguria e poi è stato a Palmi, in Calabria. Auriemma ha avuto la responsabilità dell’attività logistica della polizia di Stato assicurata in occasione del vertice G8 2001, delle Olimpiadi invernali Torino 2006.