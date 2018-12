"Armi, minacce, danneggiamento e furti": otto fogli di via obbligatori

Otto fogli di via obbligatori - che impongono l’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza e il contestuale divieto di ritorno nel Comune dal quale il soggetto è stato allontanato, senza la preventiva autorizzazione, - sono stati firmati dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma.

Il foglio di via obbligatorio, su segnalazione della stazione dei carabinieri di Sciacca, è stato applicato, dallo stesso territorio per tre anni, a V. F., 65 anni di Montevago. Su segnalazione della stazione dei carabinieri di Lampedusa, R. A. M., 34 anni senza fissa dimora, non potrà più fare ritorno per i prossimi tre anni sulla più grande isola delle Pelagie perché resosi responsabile delle ipotesi di reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Su segnalazione del commissariato di polizia di Canicattì, è stato allontanato P. A., 25 anni di Catania, resosi responsabile di furto aggravato e danneggiamento. Su segnalazione dei carabinieri di Grotte, il foglio di via obbligatorio è scattato invece per B. F., 24 anni di Canicattì. Su segnalazione del commissariato di Sciacca è stato applicato il provvedimento a V. M., 73 anni di Ribera, resosi responsabile del reato di porto di armi. Ed ancora, su segnalazione del commissariato di polizia di Canicattì è stato applicato il foglio di via obbligatorio a P. G., 31 anni di Racalmuto; ad S. S. G., 33 anni di Racalmuto e a M. C., 33 anni, sempre di Racalmuto.