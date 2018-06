Quattordicenne scomparsa da due giorni, ritrovata dalla polizia

Vagava per strada, nella zona del Quadrivio Spinasanta, ed era in stato confusionale. Ad accorgersi di quella ragazzina – che si aggirava, appunto, con aria smarrita – sono stati, nella serata di mercoledì, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura. Gli agenti – durante un ordinario pattugliamento del territorio – hanno notato la ragazzina e inizialmente, visto che li aveva insospettiti, non l’hanno persa d’occhio. Poi l’hanno fermata e controllata. Una verifica che, in una manciata di minuti, ha confermato i dubbi dei poliziotti.

Gli agenti ci aveva visto giusto: si trattava della quattordicenne che da un paio di giorni si era allontanata dalla propria abitazione, da uno dei paesi dell’Agrigentino. Appena identificata è stato comunicato subito il cosiddetto “rintraccio”. Non è la prima volta, a quanto pare, che l’adolescente – ritenuta "problematica" – si sarebbe allontanata da casa. I poliziotti della sezione “Volanti” – coordinati dal vice questore Cesare Castelli – hanno anche mobilitato i Servizi sociali affinché venga trattato il “caso” della giovanissima che pare abbia dei problemi con gli stupefacenti.