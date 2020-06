Niente mascherina in ospedale, volano parole grosse: arriva la polizia

Volevano raggiungere il reparto di ginecologia dell’ospedale di Agrigento, senza mascherina. Da lì in poi, come riporta il quotidiano La Sicilia, sarebbero volate parole grosse. A lanciare l’allarme per la quasi rissa è stato un agrigentino presente all’ingresso del “San Giovanni di Dio”.

L’uomo, al telefono con gli agenti, li ha esortati a raggiungere l’ospedale per una rissa. I poliziotti giunti sul posto, hanno trovato diverse persone intente a protestare contro un dipendente dell’Asp.

Alla base, della quasi zuffa, il divieto assoluto di entrata privi del dispositivo di sicurezza. La polizia ha invitato le persone che protestavano a indossare la mascherina. Poi è stato ripristinato l’ordine.