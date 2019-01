Quarto memorial Unuci "Peppino Giovannelli”, tutti i premiati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Numerosi soci hanno ricordato il vice presidente della Sezione Unuci di Agrigento partecipando alla gara di tiro a lui intitolata: “4° Memorial Ten. Peppino Giovannelli” che si è svolta presso il tiro a segno di Caltanissetta. All’iniziativa era anche presente la vedova Giovanna Alaimo.

Prima della premiazione il presidente, tenente Carmelo Fenech, ha ricordato con sempre evidente commozione l’amico scomparso ed ha voluto evidenziare come nonostante siano trascorsi già 4 anni, il ricordo di Peppino è ancora vivo in tantissimi soci che lo ricordano sempre con affetto per la sua grande umanità e bontà.

Infine ringraziando il vice presidente vicario tenente Albano Salvatore ed i soci Rampello Salvatore e Calleia Salvatore per la perfetta organizzazione di tutte le attività sportive, si è compiaciuto per la partecipazione anche di alcune Socie che hanno dimostrato una buona dimestichezza con le armi visto i punteggi ottenuti.

Subito dopo la signora Giovanna ha ringraziato tutti quanti per la toccante iniziativa di dedicare a “Peppino” la 1^ attività che ogni anno svolge la Sezione Unuci di Agrigento.

Questa la classifica:

PISTOLA: 1° A.U. Pellegrino Lorenzo, 2° A.U. Calleia Salvatore, 3° Ten. Fenech Carmelo.

CARABINA: 1° A.U. Rampello Salvatore, 2° A.U. Caci Antonino, 3° Ten. Sammartino Francesco

DONNE 1^ Montana Teresa, 2^ Carbone Rita, 3^ Sammartino